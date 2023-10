Marconia di Pisticci: con la conduzione della giornalista Isabella Romano un successo il premio “Agata contro il cancro”! I dettagli

“Agata – Volontari contro il cancro” rappresenta un’esperienza significativa di solidarietà e di umanità a fianco delle donne affette di cancro.

Ho voluto sottolineare a nome del governatore lucano Vito Bardi e dell’intera Giunta regionale la gratitudine per l’opera di sostegno alle persone ed alle famiglie provate dalla sofferenza”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, partecipando a Marconia di Pisticci (Matera) al premio “Agata contro il cancro”.

L’evento ha visto la conduzione della giornalista Isabella Romano, volto noto del Tg1 e orgoglio lucano, con il supporto dei giornalisti Antonello Lombardi e Maristella Montano.

Ospite speciale di questa edizione è stato l’attore Marco Bocci.

Otto i premi “Agatacontroilcancro” che sono stati consegnati nel corso dell’edizione 2023.

Ha aggiunto Latronico:

“Insieme all’opera di sostegno concreto e vitale per chi soffre c’è una azione altrettanto importante per l’attività di sensibilizzazione e di educazione sanitaria che insiste sulla prevenzione come prima forma di cura”.a

