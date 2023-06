Manca l’acqua a Calciano, Grottole, Grassano, Salandra, Stigliano e Accettura: ecco quando verrà ripristinata

Il maltempo che ha interessato la nostra regione nei giorni 1 e 2 Giugno ha compromesso diverse strutture idropotabili della regione.

Spiega Acquedotto lucano in una nota:

“In particolare sono state compresse le strutture idropotabili in agro di Atella la condotta pensile di adduzione all’abitato di Filiano la condotta adduttrice premente della sorgente la Francesca per gli abitati di Rionero e Melfi e in modo particolare lo schema principale del Frida in agro di Francavilla sul Sinni e la diramazione Frida per gli abitati della collina materana in agro di Ferrandina.

In particolare sullo schema idrico Frida i fenomeni di dissesto hanno provocato la rottura delle tubazioni e l’innesco di fenomeni di moto inverso che hanno reso necessarie operazioni di lavaggio delle condotte adduttrici di buona parte dello schema idrico, circa 150 Km, operazioni che tuttora sono in corso per la parte terminale dello schema interessando gli abitati di:

Calciano,

Grottole,

Grassano,

Salandra sulla collina materana,

Stigliano e Accettura sull’area montana.

Nonostante il lavoro mai interrotto per il riattivazione delle erogazioni idropotabili si comunica che dell’erogazione idrica per gli abitati, sopra riportati, verrà ristabilita in tarda mattinata e comunque nel corso della giornata“.a

