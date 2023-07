Manca il servizio di Guardia medica a Metaponto Lido! La richiesta urgente

La Lega Consumatori fa sapere di aver inviato una lettera indirizzata:

All’On. Gen. Vito Bardi

Presidente Giunta Regionale della Basilicata

Al Dott. Francesco Fanelli

Assessore alla Salute Regione Basilicata

Alla Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

Direttore Generale ASLM

Al Dr. Achille Spada

Responsabile URP ASLM

Al Dott. Domenico Raffaele Tataranno

Sindaco di Bernalda

con oggetto: richiesta di attivazione del Servizio di Guardia Medica a Metaponto Lido.

Ecco quanto riportato:

“Quest’anno tanto delicato per l’economia nazionale si presenta come particolarmente

importante per il turismo, grande volano per l’intera nazione ma sempre maggiore risorsa per la Regione Basilicata, in virtù poi della ripresa al termine della fase pandemica la gestione sanitaria richiede la massima attenzione a tutto il comparto impegnato.

In questa ottica la Lega Consumatori, sempre attiva nella tutela dei diritti e la salvaguardia del bene comune, è stata attivata da molte richieste e lamentale sia di associati che di privati cittadini per la mancata presenza all’inizio della stagione turistica del servizio di Guardia medica a Metaponto Lido, bellissima località turistica meta di villeggianti provenienti da tutta Italia, visto che con l’inizio della stagione balneare tale servizio diventa davvero strategico per la presenza in loco di numerosissime famiglie e soprattutto di tanti bambini.

La Lega Consumatori, raccogliendo queste richieste, manifesta la sua viva preoccupazione per la mancata attivazione dell’importante presidio medico, garante della salute dei cittadini e dei turisti in villeggiatura.

La Guardia Medica di Metaponto Lido ha rappresentato da sempre un servizio sanitario d’eccellenza che ha svolto negli anni una insostituibile opera di assistenza con innumerevoli interventi effettuati nel periodo estivo delle passate stagioni, con prestazioni che vanno dalla cura di patologie cardiologiche, respiratorie o gastroenteriche, ad interventi di primo soccorso per ferite o lesioni traumatiche, come anche all’utilissimo servizio di prescrizioni di farmaci per pazienti fuori sede.

La mancata attivazione di un servizio così importante, anche per tutte le necessità di

prevenzione e vigilanza sulla possibile presenza di nuovi focolai di diffusione del Covid-19, in piena stagione estiva ha una evidente ripercussione negativa anche di tipo economico sul territorio e sicuramente intacca gli sforzi fatti dagli operatori turistici per salvare la stagione balneare in corso.

Si fa altresì presente che al momento per evidente surroga si possono solo utilizzare i servizi privati offerti dalla attività della farmacia della gentile dott.ssa Miraglia.

Le vicende che interessano gli ospedali territoriali ed ora questa azione riguardante un avamposto sanitario strategico, convincono sempre di più la Lega Consumatori che è arrivato il momento di affrontare in modo organico l’intera organizzazione del servizio sanitario sul territorio.

Quindi, pur comprendendo l’attuale situazione di crisi finanziaria che investe enti locali e istituzioni varie, ritiene innanzitutto importante dare continuità a un

presidio medico di rilevante importanza come quello di Metaponto Lido per le esigenze della comunità e pertanto ne chiede la pronta attivazione.

Richiesta che sarà supportata, ove necessario, da una raccolta di firme dei villeggianti e la domanda di un sostegno a tutti gli organi di informazione e le associazioni presenti sul territorio”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)