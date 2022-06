Maggio di Accettura: dopo due anni di Covid, più forte e sentito il desiderio di rivivere il rito centenario tra i più belli del Mediterraneo! Le foto

“Si è conclusa la tre giorni, ed io ancora sento il calore degli Accetturesi addosso, ricca di emozioni vissute ad Accettura per la festa di San Giuliano e la secolare tradizione dei riti arborei“.

Così il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, che sottolinea come:

“In questi anni ho visto tante immagini, video e post di questa festa cosi particolare e sentita, ma posso assicurare che nessun elemento multimediale può essere paragonabile all’emozione di viverlo dal vivo questo bellissimo momento.

Ma forse, chiamarla semplicemente festa è riduttivo.

E’ un vero e proprio movimento e fermento di una comunità che si stringe intorno al suo Santo Patrono e ad una tradizione che non conosce differenze di generazioni.

Dopo due anni di Covid, poi, è stato ancora più forte e sentito il desiderio di rivivere queste emozioni e queste meravigliose sensazioni.

Forse non ho mai lasciato così a malincuore una comunità che non sia la mia come quella di Accettura che mi ha accolto e fatto sentire uno di loro e, non solo per il ruolo istituzionale che ricopro attualmente, ma per il forte legame umano che abbiamo instaurato con tutta la comunità guidata dall’amico sindaco Alfonso Vespe che ringrazio: mi complimento per l’impeccabile organizzazione dell’evento coadiuvato dalla sua amministrazione, dall’ encomiabile Comitato Feste, dalle forze dell’ordine e da un Popolo straordinario.

Mi avete regalato emozioni uniche come resterà unico nel mio cuore il ricordo del Maggio di Accettura di cui avevo sempre sentito parlare e che, da oggi, posso onorarmi di aver vissuto di persona a 360°.

La ricchezza della nostra splendida regione Basilicata sta proprio in queste peculiarità intangibili e tangibili, patrimonio da tutelare e valorizzare sempre di più perché ogni comunità ha il suo tesoro inestimabile fatto di fede, valori umani e rapporti indissolubili, non classificabili se non sotto un’unica parole: AMORE PER LA PROPRIA TERRA E PER LA SUA INCOMMENSURABILE BELLEZZA!”.

Ecco le foto.

