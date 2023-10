Lutto cittadino per il giovane operaio che ha perso la vita in Basilicata

Ultimo saluto a Luca Camodeca che, a soli 40 anni, lo scorso martedì, ha perso la vita mentre stava lavorando.

Come fa sapere il Comune di Cersosimo (PZ):

“Proclamato il lutto cittadino a seguito della tragica scomparsa del nostro giovane concittadino Luca Camodeca.

Con l’ordinanza n. 10 del 27 ottobre 2023 il sindaco, interpretando il comune sentimento della popolazione, ha proclamato il lutto cittadino per domenica 29 ottobre in concomitanza con la celebrazione del funerale in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore dei familiari e di tutta la nostra comunità”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.

Questa l’Ordinanza.