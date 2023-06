Lotta alle infezioni ospedaliere: l’Azienda Sanitaria Locale di Matera riceve ufficialmente questo bollino! I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha ricevuto ufficialmente il bollino che certifica l’impegno dell’Azienda al rispetto delle buone prassi elencate nella “Carta della qualità e sicurezza delle cure” promossa da Cittadinanzattiva e da Fiaso per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e delle resistenze batteriche.

L’ASM ha adottato una delibera in linea con la propria mission e con la programmazione di misure efficaci nel contenimento del rischio infettivo correlato all’assistenza: dieci punti chiave e quarantasette azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure in Ospedale con impegni che coinvolgono le aziende socio-sanitarie, i cittadini e le istituzioni.

Ad oggi sono oltre 50 le Aziende sanitarie e ospedaliere associate a Fiaso che aderiscono al documento.

La Carta è stata diffusa in occasione della Giornata Mondiale del lavaggio delle mani ed è stata realizzata con il contributo di rappresentanti delle istituzioni, dei professionisti sanitari, delle società scientifiche, delle associazioni di pazienti.

Il grande tema che ne ha ispirato il lavoro è relativo al rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria e alla diffusione dell’antimicrobico resistenza, due fenomeni che, per numeri e conseguenze, possono avere un impatto grave sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità anche economica dei servizi sanitari.

Secondo l’ultimo rapporto dell’OMS Global report on infection prevention and control, ogni 100 pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, ben 7 nei Paesi ad alto reddito e 15 in quelli a basso e medio reddito contraggono un’infezione.

Uno su dieci va incontro al decesso.

Il 70% di questi, dice l’Oms, potrebbe essere evitato attraverso una maggiore prevenzione, formazione del personale per l’implementazione dei protocolli di sicurezza e una migliore igiene negli ambienti ospedalieri.

Afferma il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti:

“Ancora una volta l’ASM dimostra sensibilità verso i temi della prevenzione che si concretizzano in un impegno ulteriore nel seguire i protocolli di sicurezza e incentivare la formazione del personale.

L’ottenimento di questo bollino che certifica l’impegno concreto dell’Azienda su questi temi è un ulteriore segnale di attenzione sanitaria rivolta ai cittadini per contribuire a prevenire le infezioni in Ospedale, attraverso l’adozione di comportamenti corretti che migliorano, in generale, la sicurezza delle cure nelle nostre strutture sanitarie”.a

