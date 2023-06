A San Mauro Forte l’imperdibile mostra “Metamorfosi: dal patto con la divinità all’addomesticamento della natura selvaggia”. Ecco i dettagli

“…Metamorfosi: dal patto con la divinità all’addomesticamento della natura selvaggia” MAL D’AFRICA.

L’associazione Carovanart Lucania che da Gennaio 2023 organizza mostre di artisti internazionali, Domenica 4 Giugno presso il Palazzo della Cultura Arcieri nel Comune di San Mauro Forte, ha inaugurato una personale di una nota artista pugliese Roberta Pepe dal titolo “Metamorfosi: dal patto con la divinità all’addomesticamento della natura selvaggia”.

Fondatrice dell’associazione artistica THIS IS THE PLACE, l’artista Roberta Pepe ha iniziato a dipingere come autodidatta nel 2003.

Dal 2005 docenti qualificati l’hanno guidata nella sperimentazione di assemblage e arte astratta.

Successivamente si è avvicinata in maniera del tutto originale all’arte figurativa, sperimentando diverse tecniche fra cui oli e acrilici.

L’artista dice di sé:

“Sperimentando, prediligo associare il concetto alla tecnica”.

Ha esposto presso la galleria Nuova Fenice a Bari, presso il Castello Aragonese a Taranto, presso Biblioteca comunale di Gioia del Colle, più volte presso Sala Vanvitelli di Mottola, presso Artensione a Gioia del Colle, presso Arte Kraba’ a Mottola, presso Auditorium Scuola media A. Manzoni a Mottola, presso Alauda ad Adelfia, presso Chiesa di San Agostino a Massafra, ad Arte nel Vento a Padova, Potenza e Presicce, presso Galleria Idearte a Potenza.

Il progetto di Carovanart Lucania nasce nel 2009 come mostra itinerante collegata alla mostra personale dell’artista lucano Giuseppe Ligrani.

Il progetto negli anni ha toccato 52 comuni con il coinvolgimento di oltre 300 artisti di arti varie.

L’associazione ha già predisposto per l’Estate 2023 un programma completo di artisti provenienti da varie regioni d’Italia e dall’estero che incontreranno a San Mauro Forte gli artisti lucani presenti con le loro opere nella mostra permanente presso Palazzo Arcieri.

Attualmente i Laboratori di arte applicata e l’accoglienza sono curati dall’artista italo argentina Silvana Bomparola che ha scelto di soggiornare nelle colline materane attratta dalla bellezza dei luoghi e dal progetto ideato dal professore Ligrani.

La mostra di Roberta Pepe sarà visibile tutti i giorni dal 4 al 25 Giugno dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Su prenotazioni saranno possibili visite guidate nel caratteristico borgo materano e degustazioni nei locali convenzionati del centro storico.

La consulente in Nuovi Turismi Fernanda Ruggiero incaricata dall’Associazione è già all’opera con entusiasmo per disporre al meglio questa nuova estate d’arte e di relazioni con la collaborazione di animatori turistici locali e associazioni del territorio interessate.

In concomitanza della mostra dell’artista Roberta Pepe, per Sabato 17 Giugno è stata organizzata una Gita a San Mauro Forte che porterà appassionati di arte e di danza e Gastronomia tipica della città di Potenza.

La visita comprenderà una Visita guidata al borgo materno, un pranzo conviviale, un ballo e animazione a cura dell’A.S.D. Centro Danza Potenza 123 Centro Danza OLE’.

Per info visite ed esposizioni:

Giuseppe Ligrani Presidente Ass. Carovanart Lucania cell .340 517 6058

Email : carovanart.lucania2023@gmail.comaa

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)