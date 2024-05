L’IIS Pitagora Policoro ancora una volta in prima linea per la donazione del sangue. I dettagli

Continua la grande catena di solidarietà degli studenti e docenti dell’IIS Pitagora Policoro.

Ancora una volta in prima linea per la donazione del sangue, un gesto di grande valore morale e sociale.

Come fa sapere l’Istituto:

“Ben 19 le sacche raccolte ieri, un traguardo davvero importante per la nostra comunità scolastica.

Un grande grazie al Presidente della Fidas sezione di Policoro Nicola Pastore che ci accoglie sempre con affetto nella grande famiglia Fidas.

Grazie a tutti i volontari coinvolti, un particolare grazie alla Nostra Dirigente Maria Carmela STIGLIANO e alla Vice Preside Olga Renata Colletta le quali rinnovano con piacere un appuntamento ormai consolidato.

Un ringraziamento speciale va alla Prof.ssa Antonella Oriolo non solo per l’impegno profuso, ma per la generosità e responsabilità nel diffondere la cultura del “dono” tra i suoi studenti.

L’entusiasmo dei donatori è un enorme spinta a fare sempre di più. Bravi tutti.

Donare il sangue è un gesto d’amore.

È un atto straordinario, che consente ogni giorno al servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza.

Il sangue è indispensabile per donare la vita ad altre persone, per questo abbiamo sempre più bisogno di donne e di uomini che facciano la propria parte, che decidano di dedicare un pezzo del proprio tempo e di dare un po’ del proprio sangue a una causa giusta e importante.

Molti studenti, studentesse, proff., genitori e l’intera comunità scolastica del Pitagora ha dato prova di un grande senso civico“.