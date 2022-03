Le comunità parrocchiali della Diocesi di Matera-Irsina in preghiera per la pace: ecco quando unirsi alla Santa Messa e Via Crucis

La Presidenza del CCEE (Consiglio Conferenze Episcopali Europee) ha proposto alle Conferenze Episcopali Nazionali di tutta Europa di unirsi in preghiera, ciascuna in un giorno diverso della Quaresima, con la celebrazione di una Messa, per invocare la pace e pregare per le vittime causate dalla guerra e per i morti legati alla pandemia.

Il giorno 18 Marzo sarà la Chiesa Italiana ad unirsi a questo percorso di preghiera iniziato lo scorso 2 Marzo in Albania.

Anche le comunità parrocchiali della Diocesi di Matera-Irsina parteciperanno a questa iniziativa: il giorno 18 Marzo sia la la S. Messa che la Via Crucis avranno questa intenzione.

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la celebrazione nella comunità di Salandra (MT).a

