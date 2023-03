Lazza in concerto a Matera! Ecco quando

Sonic Park Matera annuncia:

“A distanza di tre anni dall’album Re Mida, il suo ultimo disco, Sirio, ha messo a segno un successo dopo l’altro: certificato triplo disco di platino, l’album si è posizionato al secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita ed è stato per 17 settimane in vetta alla classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

Dopo aver calcato i palchi dei club e dei festival più importanti d’Italia, e dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2023, Lazza arriva col suo tour estivo a Sonic Park Matera.

Lazza live a Sonic Park Matera, 18 luglio 2023

Biglietti presto in vendita”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)