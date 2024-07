Lavoro in nero: controlli in Basilicata! Ecco cosa ha scoperto l’Ispettorato

A causa della scoperta della presenza di un totale di tre lavoratori “in nero”, come riporta ansa, la sospensione di due stabilimenti balneari è stata disposta nell’ambito di controlli eseguiti in Basilicata dall’Ispettorato del Lavoro di Potenza-Matera in collaborazione con le forze dell’ordine e le Aziende sanitarie locali.

Secondo quanto reso noto in comunicato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro, “a carico degli stessi imprenditori sono state riscontrate violazioni anche in materia di obblighi di sorveglianza sanitaria“.

Un altro lavoratore “in nero” è stato scoperto durante controlli in alcuni pubblici esercizi della Val d’Agri con “la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale“.