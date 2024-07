Lavoro, concorsi pubblici: oltre 500 posti a tempo indeterminato in INAIL. I dettagli

Sono stati pubblicati sul portale InPA 6 diversi bandi per la copertura di un totale di 577 posti in diversi profili professionali.

Si sbloccano finalmente le assunzioni in INAIL e si apre un nuovo programma che porterà all’assunzione di circa 1000 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2024.

Come spiega leggioggi “le sedi sono diverse in tutta Italia e variano per ogni profilo professionale.

I posti sono così suddivisi:

308 Funzionari ripartiti tra:

293 funzionari amministrativi;

15 assistenti sociali;

9 professionisti legali;

36 consulenti tecnici per l’edilizia;

33 consulenti tecnici salute e sicurezza;

83 tecnologi;

108 ricercatori.

Per partecipare al concorso occorrerà innanzitutto possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i bandi:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 21 dicembre 1985.

I requisiti specifici riguardano il possesso del titolo di studio e di eventuale abilitazione professionale richiesta per ciascun profilo del concorso.

Si rimanda ai rispettivi bandi per conoscere con certezza i titoli di studio richiesti per ogni profilo professionale.

La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina relativa al bando di proprio interesse e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 Agosto 2024″.