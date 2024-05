L’atleta lucana Terryana D’Onofrio vola in finale ai campionati europei di karate. In bocca al lupo!

Terryana D’Onofrio in finale ai campionati europei di karate che si stanno disputando a Zadar in Croazia.

L’atleta si è imposta al primo turno contro la fortissima belga Manca Chiara.

Al secondo match contro l’olimpionica Veronica Miskova della Repubblica Ceca.

In finale di pool batte la campionessa d’Europa in Carica la Spagnola GARCIA LOZANO PAOLA.

La finalissima, contro l’altra olimpionica la Turca Bozan Di Lara, si terrà Sabato pomeriggio.

Intanto domani sarà nuovamente impegnata come capitano nella competizione a squadre insieme alle compagne di team Elena Roversi e Michela Rizzo.

Non ci resta quindi che augurarle un grande in bocca al lupo per le ultime gare in vista.

Ecco le foto Terryana D’Onofrio durante le ultime competizioni disputate.