Basilicata: “Cantine del Notaio” conquista ancora 6 premi al Vinitaly 2024! Complimenti

I colori, i profumi e la bontà delle uve del Vulture sono stati protagonisti anche quest’anno alla 56esima edizione di Vinitaly.

Il prestigioso Salone Internazionale dei vini e dei distillati si è concluso da poco ed ha ospitato ben 4.000 aziende provenienti da oltre 30 nazioni.

Tra queste figura Cantine del Notaio, azienda che vanta 40 ettari di antichi vigneti situati tra Rionero, Barile, Ripacandida, Maschito e Ginestra.

E’ da questa tradizione che nasce, nel 1998, l’azienda Cantine del Notaio, quando il Dott. Giuratrabocchetti, laureato in Scienze Agrarie, raccoglie, con la moglie Marcella, la sfida di valorizzare l’Aglianico del Vulture coltivato nelle proprie vigne, unendo tradizione, innovazione, storia e cultura del territorio.

Anche quest’anno, larghissima è stata la partecipazione a 5StarWines, la selezione annuale di vini organizzata da Vinitaly, resa credibile grazie a una giuria composta da esperti internazionali altamente qualificati, selezionati tra Master of Wine, Master of Sommelier, diplomati WSET, VIA expert e ambassadors, enologi e giornalisti.

Tutti i vini partecipanti alla selezione 5StarWines e Wine Without Walls (sezione di 5StarWines), infatti, sono valutati da una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei loro vini.

A ciascun vino è assegnato prima un punteggio parziale, sulla base di un’attenta analisi visiva e gusto-olfattiva, poi uno complessivo.

Tra le aziende premiate al Vinitaly 2024 dalla guida 5StarsWines c’è anche “Cantine del Notaio” di Rionero con:

Aglianico del Vulture DOC La Firma 2017

Aglianico del Vulture DOC La Firma 2016

Basilicata IGT Bianco La Raccolta 2023

Basilicata IGT Bianco Passito L’Autentica 2022

Aglianico del Vulture DOC Il Patto 2022

Basilicata IGT Bianco Humus 2023 Terre di Magma (nuovo progetto per il mercato USA).

Queste le parole del Dott. Gerardo Giuratrabocchetti:

“VINITALY 2024 ci ha dato tante soddisfazioni, abbiamo incontrato tanti amici e tante persone ci hanno conosciuti e apprezzato la nostra ospitalità e ovviamente i nostri vini.

Un lavoro di squadra che, anno dopo anno, conferisce lustro alla nostra Basilicata e al nostro instacabile lavoro.

Vi aspettiamo a Cantine del Notaio a Rionero in Vulture in Basilicata e ci rivediamo a Verona nel 2025”.

Altri riconoscimenti di grande prestigio, dunque, per il buon vino del Vulture.

Facciamo i complimenti all’azienda “Cantine del Notaio” di Gerardo Giuratrabocchetti che ha dato ulteriore lustro alla nostra splendida terra grazie a ben 6 riconoscimenti.