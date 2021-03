L’Arcidiocesi di Matera-Irsina al servizio di chi soffre a causa della pandemia con questo servizio gratuito! Ecco i dettagli

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina è da sempre presente sull’intero territorio con una costante pastorale dell’ascolto attraverso le Parrocchie, gli Uffici diocesani, i Movimenti e le Associazioni ecclesiali.

Ora, attraverso il Movimento Famiglia e Vita di Matera, la Caritas Diocesana e la Pastorale della Salute con riferimento alla Cappellania dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, vuole offrire un accompagnamento spirituale e psicologico a quanti per professione o condizione avvertono un carico psicologico e morale eccessivo o subiscono conseguenze dolorose determinate dalla persistente pandemia da Covid-19.

Nella fattispecie, operatori sanitari, volontari, ammalati, familiari di ammalati e di defunti per Covid-19, anziani, persone con disabilità, titolari di attività lavorative in seria difficoltà economica, lavoratori che hanno perso il lavoro e quanti direttamente o indirettamente soffrono un profondo disagio possono trovare ascolto e accoglienza ed essere sostenuti in questo tempo particolarmente critico della loro vita, spesso accompagnato da tante domande, ma anche da angoscia e paura per il futuro.

Lo Sportello, con sede presso il Movimento Famiglia e Vita, attraverso un approccio integrato psicologico e spirituale, rivolto al singolo e alla sua famiglia, con l’azione congiunta di una psicologa e di un sacerdote, e dove necessario di uno psicoterapeuta e di altri professionisti, offre ascolto e aiuta a ritrovare le risorse personali per meglio affrontare le difficoltà e non perdere di vista le relazioni fondamentali che in questo tempo sono più che mai preziose.

Allo Sportello, sito in via Saragat, 30 a Matera, si può accedere su appuntamento telefonando al 388.8226137.

Il servizio, che si svolge nella forma dell’incontro in presenza con la possibilità anche dell’utilizzo del canale telematico e di ascolto telefonico, è a titolo completamente gratuito.a

