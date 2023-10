Lara è Miss Universe Basilicata: congratulazioni!

Lara D’Angiolillo 23 anni di Vallo della Lucania è Miss Universe Basilicata 2023: si è aggiudicata l’ambita fascia, che le consente di proseguire nel concorso di Bellezza più famoso del Mondo, nella giornata di ieri allo Smeraldo Ricevimenti di Canosa.

La nuova reginetta di Bellezza della Basilicata 1,70 di altezza, capelli rossi, occhi castani, dal sorriso travolgente è una laureanda all’Accademia delle Belle Arti di Napoli e vuole, senza mezzi termini, diventare un brava Attrice.

Già da novembre si trasferirà a Roma per frequentare una prestigiosa Accademia di Recitazione per realizzare il suo sogno più grande: recitare

Lara, scelta dalla giuria tecnica del Concorso tra le Prefinaliste regionali giunte in Puglia, approda così alla Finale Nazionale di Miss Universe Italy 2023 che si terrà domenica 8 ottobre dalle ore 20.30 allo Smeraldo Ricevimenti di Canosa dove le 21 finaliste regionali sfileranno per l’elezione di Miss Universe Italy 2023 che succederà alla bella friulana Virginia Stablum, in questi giorni a Parigi sulle passerelle del Fashion Week .

Ha dichiarato Lara:

“L’emozione è grande, sono felice di rappresentare la Basilicata alla finale del Concorso di Bellezza più prestigioso del Mondo, è per me un grande traguardo personale.

Dedico la vittoria ai miei genitori che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuta nelle mie scelte”.

A presentare la Finale di domenica 8 ottobre sarà Daniele Battaglia, affiancato da Fabrizia Santarelli.

Tra gli ospiti previsti, oltre a Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, l’attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la cantante Luvi.

Madrina della serata Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l’Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.

La vincitrice dell’edizione 2023 di Miss Universe Italy invece, rappresenterà l’Italia nella prestigiosa finale della 72° edizione di Miss Universe che si terrà a El Salvador il prossimo 18 novembre.

Miss Universe è il concorso di bellezza più prestigiosio al mondo, seguito in TV ogni anno da circa 600 milioni di spettatori in tutto il Mondo e presente sui social media con 13 milioni di follower su Facebook e 6 milioni su Instagram.

L’Italia ha ottenuto il secondo posto nel 1960 e nel 1987, ma non ha mai conquistato il titolo.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)