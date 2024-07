Ladri in azione sulla linea ferroviaria Bari-Matera! I dettagli

Cinque furti di cavi in cinque giorni, otto in un mese e mezzo ed un altro sventato la notte scorsa grazie alla collaborazione tra dipendenti Fal e Forze dell’Ordine, sempre sulla linea ferroviaria Bari – Altamura – Matera, nei pressi di Palo del Colle.

Dichiara il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Sen. Vittorio Zizza:

“Desidero rivolgere un plauso ai nostri dipendenti che con grande spirito di servizio e di abnegazione la notte scorsa, in sinergia con le Forze dell’ordine, a cui va un sentito ringraziamento, hanno sventato l’ennesimo furto di cavi, assicurando alla giustizia il presunto responsabile ma questo purtroppo non basta a scongiurare il ripetersi di questi atti che causano un danno economico all’Azienda ed inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria e, quindi, agli utenti”.

Aggiunge il Direttore Generale Matteo Colamussi:

“Purtroppo è un fenomeno in forte crescita che interessa non solo Fal, ma tutte le Aziende ferroviarie che operano sul territorio per questo abbiamo scritto una lettera al Prefetto ed al Questore di Bari chiedendo che la questione venga posta all’attenzione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica”.

Concludono i vertici Fal:

“Già qualche tempo fa avevamo chiesto una maggiore attenzione alle Autorità su un fenomeno annoso che non accenna a diminuire nonostante l’impegno delle Forze dell’Ordine che effettuano sopralluoghi continui sulla linea.

Nell’ultimo periodo siamo stati presi di mira quotidianamente, rinnoviamo quindi l’appello alle Autorità per aumentare i controlli ed affrontare la questione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.