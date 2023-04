La Polisportiva Montescaglioso si aggiudica il girone A del campionato giovanissimi provinciali! Complimenti ragazzi

La Polisportiva Montescaglioso si aggiudica il girone A del campionato giovanissimi provinciali nello spareggio di sabato scorso a Miglionico la squadra di Cicorella ha superato nello spareggio l’Alma Calcio Matera.

Nelle prossime settimane la finalissima con il Ferrandina vincente del girone B: in palio un posto nel torneo regionale.

C’è voluto uno spareggio per decretare la squadra vincitrice del girone A del campionato provinciale giovanissimi.

Le due squadre erano arrivate appaiate a pari punti.

Buone notizie, quindi, giungono dalla squadra giovanissimi del massimo dirigente Nino Locantore che dopo il campionato under 17 provinciali si aggiudica anche il girone A del Torneo under 15.

Gli atleti allenati da Francesco Cicorella, infatti con la vittoria in rimonta nello spareggio di Miglionico per 2-1 sull’Alma calcio Matera si aggiudicano la vittoria del girone A.

In attesa della finale provinciale con il Ferrandina vincente del girone B.

Un risultato dunque importante considerato gli sforzi di tutti i ragazzi, che come ribadisce una nota della società, sono stati veri protagonisti di una stagione che potrebbe diventare trionfale, caratterizzata fino a questo momento da un percorso netto se non fosse stato per la sconfitta a tavolino proprio con i pari età della squadra materana, tra cui i due derby che hanno permesso ai biancazzurri di chiudere a punteggio pieno e che potrebbe diventare importantissimo con la finalissima tra Polisportiva Montescaglioso e Ferrandina di Aprile per sancire chi verrà promossa nel campionato regionale.

Ora l’attenzione e rivolta alla finalissima provinciale di Maggio che decreterà la squadra promossa nel campionato regionale.

Grande soddisfazione per tutta la società ed il rispettivo staff tecnico.

Ora però servirà mantenere alta la concentrazione dice Mister Cicorella ed allenarsi ancora meglio se si vorrà centrare l’obbiettivo ed aggiudicarsi la finale e quindi centrare un risultato che potrebbe dare il titolo provinciali e la promozione nella categoria regionale.a

