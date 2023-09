La palestra della scuola Bernalda-Ferrandina torna a nuova vita! L’evento in programma

La palestra dell’Iis Bernalda-Ferrandina torna a nuova vita: Martedì 19 Settembre alle ore 9.00, infatti, il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, inaugurerà, insieme al dirigente scolastico, Giosuè Ferruzzi, e alle altre autorità cittadine, il nuovo impianto per lo svolgimento della attività sportive appena rimesso a nuovo.

L’intervento effettuato dalla Provincia di Matera è stato reso possibile con fondi ministeriali per un totale di 255mila euro, in parte destinati alla palestra di Bernalda, e, per la restante parte, all’impermeabilizzazione della palestra del “Capitolo di Tursi”.

Ha commentato Marrese:

“Sono particolarmente orgoglioso di questo ennesimo risultato che abbiamo raggiunto insieme alla dirigenza scolastica, perché lo sport è vita, è socializzazione.

In una parola, è crescita complessiva della persona e sapere che, da oggi, i ragazzi di questo importante istituto potranno avere a loro disposizione una palestra e, soprattutto, i servizi annessi ad essa completamente ricostruiti conferma che abbiamo centrato un altro obiettivo.

Nonostante le ormai note difficoltà, la Provincia di Matera lavora per far crescere quotidianamente il livello dell’offerta formativa a trecentosessanta gradi”.

Al termine del taglio del nastro seguiranno alcune gare amichevoli con rappresentative degli studenti dell’istituto.a

