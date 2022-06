La nostra Matera sul Telegraph, uno dei più noti quotidiani britannici! Ecco i dettagli

Matera è fra le venti città italiane più belle da visitare, secondo uno dei più diffusi quotidiani politici britannici.

Si tratta del The Telegraph che, nell’articolo a firma del giornalista Nick Trend, scrive:

“Questa affascinante città di grotte, chiese rupestri e grotte è stata trasformata da nuovi hotel, dal suo status di patrimonio mondiale dell’UNESCO e dal suo periodo come Capitale Europea della Cultura del 2019 (l’altra era Plovdiv, in Bulgaria).

È un’ottima opzione per una vacanza insolita in città, soprattutto verso l’inizio dell’anno: la primavera arriva presto in questo estremo sud.

C’è anche un’interessante cucina locale e ottimi vini della regione Basilicata più ampia, basati su alcuni vitigni rari e storici”.

Ecco un stralcio dell’articolo.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)