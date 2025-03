La nostra Matera protagonista su Rai 1 con Alberto Angela! Tutti davanti alla tv

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana in esplorazione tra le bellezze del nostro Paese e racconterà incredibili storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

Come fa sapere la nota stampa della Rai:

“Sabato 15 marzo, alle 15.00 su Rai 1, Alberto Angela ci porterà a Matera, che da città della Vergogna d’Italia negli anni ’50 è diventata Capitale della Cultura Europea nel 2019.

I Sassi sono stati dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993 e proprio nei Sassi visiteremo una delle tipiche case dei contadini che una volta l’abitavano.

Gli oggetti contenuti sono tutti originali, utili a comprendere come si vivesse all’epoca.

Una vera e propria lezione di antica saggezza e mancanza di spreco.

Il Ferrocarril del Sur, una delle linee ferroviarie più alte del mondo, attraversa le montagne del Perù e ancora oggi è considerata un miracolo nel mondo delle ferrovie.

Raggiunge la famosa città in rovina di Machu Picchu, collega l’antica capitale Inca di Cusco con Puno, sulle rive del lago Titicaca, e la splendida città bianca di Arequipa. Un viaggio in treno con “l’Esploratore delle Ande” attraverso un paesaggio meraviglioso e un’area difficilmente accessibile.

Pompei è la città sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ma prima di diventare “romana” a tutti gli effetti, è stata governata da altri popoli dell’antichità, come i Greci, gli Etruschi e i Sanniti, che si sono avvicendati nella regione portando ognuno in dote un proprio stile di vita e una propria concezione architettonica. Faremo un viaggio nel tempo dal primo insediamento fino alla città ricca e fiorente che andò incontro al suo tragico destino.

Raggiungeremo la Svezia e precisamente Uppsala, con la città universitaria più antica e importante della Scandinavia. Grazie a Gustavo II, un monarca illuminato che voleva rendere la conoscenza accessibile al maggior numero di persone possibile, oggi studenti da tutto il mondo scandiscono la vita di questa città.

Questo desiderio è evidente ancora oggi nei giardini creati dai migliori botanici svedesi, nell’architettura e nell’arte di vivere.

Per la rubrica “Passaggio alla Mostra”, questa settimana visiteremo la mostra: “Franco Fontana. Retrospective” ospitata al Museo dell’Ara Pacis di Roma. Prima grande mostra retrospettiva dedicata al fotografo modenese, un viaggio straordinario attraverso l’occhio unico di uno dei più grandi fotografi italiani del XX secolo alla scoperta del suo universo creativo, svelandone aspetti inediti, ripercorrendone l’evoluzione artistica e la sua capacità di trasformare la realtà in pura poesia visiva”.