La materana Gabriella Viggiano nuovo Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Congratulazioni

Si è tenuta nei giorni scorsi, al Ministero della Giustizia, la cerimonia di insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

A far parte della squadra, guidata dal barese Elbano De Nuccio e pronta a dare nuovo splendore alla professione, la materana Gabriella Viggiano, nel ruolo di Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Iscritta all’Ordine di Matera dal 2003, in cui ha ricoperto attivamente, per più di dieci anni, la carica di Consigliere, è in assoluto la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico a livello nazionale.

“Specializzata nel settore della Pubblica Amministrazione in cui vanta esperienza pluriennale, Gabriella Viggiano sarà sicuramente all’altezza del ruolo assegnatole.”

È quanto rimarcano dall’Ordine della Provincia di Matera, con in testa il suo presidente, Antonio Gemma, nel formulare alla collega i migliori auguri.a

