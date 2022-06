Matera, attenzione! Tentata truffa ai danni dei nostri anziani. Ecco la denuncia

A Matera si diffonde sempre di più l’allarme di tentata truffa ai danni dei nostri anziani.

Ecco quanto denuncia sui social un cittadino:

“Ci sono due o tre malintenzionati che negli ultimi giorni cercano di truffare gli anziani della nostra città, facendosi passare per i loro nipoti;

chiamano dicendo che arriverà un corriere con una spedizione da pagare in contrassegno senza specificare l’importo da corrispondere, contestualmente questo fantomatico corriere chiama chiedendo, in maniera molto insistente, anche svariate volte, un ingente somma di denaro, minacciando di mettere nei guai il nipote chiedendo sempre più soldi.

Al rispondere degli anziani di non avere tale somma in casa, chiedono addirittura di procurarli in qualche modo magari andando in Poste.

Questo è quanto successo ai miei nonni solo due giorni fa, dopo avere effettuato delle operazioni in cassa presso le Poste in via Nazionale, quindi con molta probabilità questi malfattori si aggirano nei pressi degli uffici postali.

Vi chiedo cortesemente di condividere questo messaggio il più possibile.

Buona domenica a tutti”.

E’ capitato anche a voi?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)