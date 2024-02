La lucana Francesca Palumbo con la squadra di fioretto femminile conquista il podio in questa tappa di Coppa del mondo! Complimenti

Ancora un piazzamento sul podio di Coppa del Mondo per la squadra azzurra di fioretto femminile: il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e dalla lucana Francesca Palumbo si è classificato al secondo posto a Il Cairo, fermato in finale come a Novi Sad dagli Stati Uniti.

Nel loro cammino le azzurre hanno sconfitto nettamente Singapore per 45-21, nei quarti hanno spazzato via la Corea del Sud con un impressionante 45-13 ed in semifinale hanno sconfitto col punteggio di 45-36 il Giappone, poi terzo dopo il successo nella finalina sulla Francia per 30-27.

Nonostante la sconfitta in finale per 45-33 contro le statunitensi, il team del CT azzurro Stefano Cerioni – già da tempo matematicamente qualificato per le Olimpiadi di Parigi – ha offerto un’altra dimostrazione di forza nella quale ha offerto il suo contributo anche la lucana Francesca Palumbo, scesa in pedana in tutti e quattro gli assalti: in particolare la potentina dell’Aeronautica Militare ha ottenuto un consistente saldo attivo nei primi tre match (+7 con Singapore, +11 con la Corea, + 6 col Giappone) chiudendo in perfetto equilibrio il suo parziale nella finale contro il Team USA.

Complimenti quindi a Francesca Palumbo e alla sua squadra per questa altra entusiasmante vittoria.