La docente materana Valeria Gucci nell’esecutivo provinciale Fratelli d’Italia Matera. Ecco i dettagli

Nella serata di Giovedì 8 Giugno il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Matera, Augusto Toto, ha annunciato il nuovo esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia Basilicata.

A farne parte c’è anche la docente materana Valeria Carolina Celeste Gucci.

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, proveniente da una famiglia storicamente di destra, Valeria Gucci è stata instradata alla vita politica dal padre Vittorio, missino fervente confluito poi nelle fila di Alleanza Nazionale.

Afferma Valeria Gucci:

“Ho da sempre nutrito un forte attaccamento per la vita politica attiva sin da ragazzina e adesso, grazie a questa nomina, ho l’opportunità di portare avanti i miei valori ed ideali concretamente per il bene della mia città e del partito di cui faccio parte con orgoglio.

Innanzitutto voglio ringraziare il nostro Coordinatore Provinciale, Augusto Toto, per questa importante opportunità e per avere rafforzato la presenza del nostro partito in provincia di Matera con la nomina di questo esecutivo provinciale cha annovera senza dubbio tutti nomi di alto profilo.

Il nostro impegno e la nostra dedizione ai nostri valori sono punti imprescindibili per fare di bene in meglio e costituiscono a mio avviso sicuramente un trampolino di lancio per tutte le future sfide politiche che ci vedranno impegnati nelle prossime elezioni regionali e nelle future comunali.

Last but not least, non basteranno mai i miei ringraziamenti al nostro Coordinatore Regionale, Piergiorgio Quarto che con tenacia e determinazione sta innalzando con tenacia basi solide per il partito nella nostra Regione, anche raccogliendo attorno ad un unico nucleo forte e unito le migliori competenze e professionalità di tutto il territorio.

Solo insieme, con un lavoro di squadra coeso e costante, si possono raggiungere gli obiettivi più importanti”.a

