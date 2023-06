Scanzano Jonico: la professoressa Maria Antonia Casulli nominata commissario cittadino Fratelli d’Italia. I dettagli

Prosegue la fase riorganizzativa e di radicamento nei comuni della provincia di Matera, per la compagine politica di Fratelli d’Italia, con la nomina dei coordinatori cittadini.

In tale direzione è stata interessata anche la Città di Scanzano Jonico.

Augusto Toto, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha conferito la nomina di Responsabile comunale del partito a Maria Antonia Casulli, professoressa, candidata alle ultime elezioni comunali nella lista Scanzano Rinasce.

Le scelte di carattere organizzativo, così come la definizione della linea politica, sono state il frutto del lavoro svolto in simbiosi tra il Coordinatore provinciale Augusto Toto ed il coordinatore regionale del partito Piergiorgio Quarto.

Afferma il Coordinatore Provinciale, Augusto Toto:

“L’obiettivo è di dare al partito sempre maggiore protagonismo e centralità politica, in sintonia con l’impegno che Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, sta profondendo a tutti i livelli, raccogliendo fiducia e apprezzamenti diffusi, come testimonia il livello di gradimento fra gli italiani, che ne fa il primo partito della nazione.

A Maria Antonia va il nostro augurio e incoraggiamento di buon lavoro per l’affermazione, anche a Scanzano Jonico, di quei principi e valori etici propri di Fratelli d’Italia, nonché per la realizzazione di una base partitica sempre più solida e che veda la partecipazione attiva di quanti guardano a Fratelli d’Italia quale unico partito in grado di promuovere il vero cambiamento sulla base dei valori della libertà, del coraggio, della coerenza, della competenza e dell’appartenenza”.a

