La cantante di Pignola Arisa ammette: “Rinuncio all’amore. È difficile relazionarsi con chi è più piccolo”

Nuove dichiarazioni della cantante di Pignola Arisa, alla soglia dei 40 anni.

Come fa sapere in un’intervista del settimanale “Oggi”:

«Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato.

Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo.

Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato.

Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami».

Eppure, ammette Arisa, un figlio lo vorrebbe:

«Ma penso sarebbe meglio senza un compagno.

Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre.

Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via.

Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli.

Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini».

Cosa ne pensate?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)