La Basilicata piange Biagio Di Santo: “L’associazionismo dei Lucani nel Mondo ed in Italia perde un pezzo importante di storia”

Si è spento Biagio Di Santo, componente dell’assemblea Lucani nel Mondo e già presidente onorario dell’associazione Lucani di Brescia.

Ecco il cordoglio di Luigi Scaglione, presidente del Centro studi internazionali Lucani nel Mondo:

“L’associazionismo dei Lucani nel Mondo ed in Italia perde un altro pezzo importante della sua storia.

All’improvviso è venuto a mancare l’Amico Biagio Di Santo, già presidente onorario dell’associazione dei Lucani di Brescia e più volte componente dell’assemblea dei Lucani nel Mondo, nato e cresciuto a Marsico Nuovo.

Vogliamo ricordarlo come la stessa Associazione ha fatto, come Uomo di Grande spessore culturale e morale, memoria storica dell’associazione, il collante tra tutti i lucani a Brescia e nel Mondo.

La sua, una di quelle storie ci parla delle nuove forme di emigrazione, per essersi trasferito a Brescia in età adulta per seguire sua figlia, ma perfettamente integrato in quel contesto tanto da costruire relazioni forti con le istituzioni e dando un contributo forte alla tenuta dell’associazione in quel contesto.

Più volte, insieme a lui e alla sua Associazione costituita dal 2007, avevamo parlato di cultura con Giuseppe Lupo, il Sindaco Del Bono, con imprenditori lucani di successo come gli Scaldaferri di Moliterno insediatisi in quella realtà.

E lui era il collante anche con la nostra regione come testimoniato proprio pochi giorni fa con il suo grido di aiuto alla Istituzione regionale per i mancati sostegni alla rete .

Un esempio per tutti noi, giovani e meno giovani.

Nei suoi occhi e nella sua testa, l’amore per la sua terra.

Il nostro ricordo per il suo esempio di lucano”.

