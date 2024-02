Irsina dice No a “questo scempio in un’area storica”! Ecco i dettagli

“È pervenuta nelle scorse settimane una proposta di parco eolico in agro di Irsina, zona Notargiacomo”.

È quanto fa sapere, rivolgendosi alla comunità, il Sindaco Nicola Massimo Morea che aggiunge:

“Hanno avuto anche il coraggio di chiamarlo Parco Eolico Sant’Eufemia.

Combatteremo con tutte le forze per contrastare una proposta che deturpa l’ambiente e il paesaggio, temi su cui stiamo investendo da anni.

Non consentiremo di oltraggiare il territorio di Irsina.

Ieri sera all’unanimità il Consiglio Comunale ha espresso totale contrarietà all’iniziativa e, nelle prossime settimane, presenteremo il documento di osservazioni, aperto al contributo di tutti.

La Regione e la Soprintendenza facciano la loro parte, evitando uno scempio in un’area storica (Castello di Monteserico, luoghi della riforma, battaglia di Monteserico ecc) che dovrebbe essere interessata da decenni da una infrastruttura quale lo Schema Idrico Basento Bradano che avrebbe portato benefici e occupazione.

Quell’area non può’ tollerare speculazioni che non producono nulla per il territorio.

CI BATTEREMO PER SCONGIURARE LA MINACCIA”.