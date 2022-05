Irsina, buone notizie: in arrivo un importante finanziamento per un’Amministrazione più tecnologica e vicina ai cittadini! I dettagli

Un altro importante finanziamento per la città Irsina.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Mentre leggiamo ricostruzioni parziali e faziose rispetto a lavori su cui possiamo scrivere volumi rispetto all’impegno che abbiamo profuso ed al lavoro che abbiamo svolto per superare ostacoli che da decenni sembravano insormontabili e portare a compimento opere importantissime per la città (e lo faremo al termine dei lavori), oggi riceviamo l’ennesimo finanziamento per la nostra città.

80.000 euro per un progetto candidato alla misura 1.4.1 Pnrr per la transizione digitale e il miglioramento dei servizi in favore del cittadino.

Al passo con i tempi, per una Amministrazione che guarda al futuro e vuole vincere sempre nuove sfide con l’orgoglio di chi, con i fatti, intende ripagare la fiducia dei cittadini“.

