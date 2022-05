Pozzovivo, ciclista del materano, nella top ten del Giro d’Italia! Complimenti

Un grandissimo Domenico Pozzovivo, ciclista del materano, ha incantato nella nona tappa del Giro d’Italia, mostrando classe, personalità, grinta e voglia di vincere, a conferma del suo spessore, umano prima ancora che sportivo.

Dopo la disavventura che nel 2019 lo ha visto protagonista, suo malgrado, di un terribile incidente – durante un allenamento in vista della Vuelta, era stato investito da un’auto – il lucano si è classificato 8° nella Manifestazione che, ogni volta, tiene col fiato sportivo milioni di sportivi.

A tuttobiciweb.it ha confidato:

“Il bilancio del mio Giro è certamente positivo, ho voluto fortemente continuare a correre perché volevo tornare nella top ten del Giro.

Dopo la caduta nella discesa del Mortirolo vi confesso che ho fatto davvero molta fatica, ma questo obiettivo mi ha caricato.

La squadra mi ha dato tanta forza e mi ha supportato in questo progetto.

Adesso ricarico le batterie poi vado al Giro di Svizzera dove voglio far bene.

E a fine stagione penserò alla Vuelta.

Il mio futuro?

Mi ero preso il Giro per pensare se continuare o meno, per il momento la bilancia propende per la prima ipotesi, ma non ho ancora deciso”.

Facciamo i complimenti a questo campione che, con il suo talento e la sua tenacia, porta alta la bandiera della Basilicata.a

