Incontro tra Sindaco di Matera e Bardi su piano vaccinale, turismo, misure di sostegno, G20: i dettagli

Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha incontrato stamane il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in visita istituzionale.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, si sono affrontati diversi temi, dal piano vaccinale, alle politiche per il turismo, alle misure a sostegno de sistema imprenditoriale in questo periodo di pandemia, alla organizzazione del prossimo G20.

Il presidente Bardi ha assicurato la massima attenzione nei confronti di Matera anche in considerazione del suo importante ruolo giocato a livello nazionale ed internazionale.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)