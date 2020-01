Ancora un incidente stradale nel territorio materano.

Sulla SS106, per cause ancora da definire, il conducente di una Golf ha perso il controllo del mezzo che stava guidando uscendo fuori corsia e andando a sbattere contro le barriere che delimitano la carreggiata, in zona Metaponto.

Sul posto l’intervento della Polizia Stradale e dei sanitari del 118 che hanno trasportato il guidatore all’Ospedale di Policoro.

Traffico rallentato per diverso tempo.