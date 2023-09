Incidente a Pisticci: “davanti la perdita di un giovane di 17 anni pretendiamo risposte concrete”. L’appello

L’ultimo incidente mortale verificatosi nei giorni scorsi nel territorio di Pisticci dove ha perso la vita un giovane di 17 anni, ha rimarcato l’importanza di un intervento concreto ed urgente sulle infrastrutture viarie lucane.

Il Sindaco di Tursi Salvatore Cosma chiede l’attenzione delle istituzioni, ad iniziare dalla Regione Basilicata, per migliorare e risolvere l’antico problema viario in terra lucana.

Scrive il sindaco Cosma:

“Davanti alla bara di un giovane di 17 anni, morto nell’ennesimo incidente stradale verificatosi sulle strade lucane, è lecito interrogarsi e pretendere delle risposte concrete che vadano oltre gli slogan e le strumentalizzazioni becere di cui qualche politico di turno vive.

Da uomo delle istituzioni ma soprattutto da padre di un ragazzo quasi coetaneo alla giovane vittima, di cui per altro sono amico di famiglia ed a cui rivolgo nuovamente il mio abbraccio caloroso, mi preme evidenziare come sono mesi che unitamente agli altri sindaci e al presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, abbiamo sollecitato la Regione Basilicata affinché faccia la sua parte non solo a chiacchiere ma con fatti concreti.

E come spesso accade sono i fondi che devono essere investiti nel miglioramento e nella messa in sicurezza delle tante arterie viarie che versano in condizioni preoccupanti e che continuano a macchiarsi di sangue nonostante la prudenza che si raccomanda sempre quando ci si mette alla guida.

Sappiamo tutti che le provincie o i comuni da soli non hanno né il personale né tanto meno i fondi per intervenire e risolvere queste criticità che con il passare del tempo aumentano.

Non da meno è la presenza sempre più massiccia della fauna selvatica che arreca danni agli automobilisti, agli agricoltori e all’ecosistema lucano.

Di fronte a tutto questo, di fronte anche all’ennesimo sogno di vita spezzata prematuramente di un giovane stimato e benvoluto da tutti, ancora non si accenna a voler porre rimedio a questa situazione incresciosa per un Paese civile.

Pensiamo alla propaganda e agli slogan ma di fatto le amministrazioni locali, comuni e province su tutti, vengono lasciate sole a se stesse ed è avvilente ricevere le istanze, le paure e la rabbia dei cittadini e poter fare poco o nulla.

La Regione Basilicata conosce, o almeno dovrebbe, se i suoi rappresentanti vivessero un po’ di più sui territori e non su Marte, perfettamente la situazione delle nostre infrastrutture, anche perché noi Sindaci con a capo il Presidente della Provincia Marrese, da amministratori attenti alle esigenze del territorio, non perdiamo occasione per sottoporre agli amministratori regionali le opportune richieste di finanziamento necessarie per gli interventi sulle strade.

Ma ancora c’è bisogno di fare tanto perché troppo poco o nulla è stato fatto.

Mi appello alla sensibilità di tutti i nostri rappresentanti sia in seno al governo regionale che a coloro che siedono in Parlamento grazie ai voti di noi lucani, di lavorare senza badare ai colori politici di appartenenza ma di pensare all’esclusivo interesse delle comunità.

Solo unendo le forze e non creando frizioni e strumentalizzazioni stupide su temi seri, si possono dare le risposte alla nostra gente e provare a lenire il dolore di quelle povere famiglie che hanno pianto e piangono ancora i sogni ed i progetti spezzati sulle strade lucane.”a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)