Incidente a Matera: “li vogliamo mettere o no i dossi artificiali?”. La denuncia

A Matera bilancio negativo sul fronte incidenti.

Dopo l’ultimo scontro con feriti avvenuto negli ultimi giorni purtroppo un nuovo triste accadimento colpisce le strade materane.

Denuncia una cittadina:

“Ieri sera per l’ennesima volta a Venusio in Via Germania (la strada che dall’entrata di Venusio dov’è il MTHotel porta al residence) è stato investito ancora una volta un gatto.

Le auto lì sfrecciano pensando di essere su una pista da corsa di automobili.

Non metto la foto del gatto perché non mi sembra il caso visto le condizioni in cui era ridotto.

Ora mi rivolgo al Comune: li vogliamo mettere o no i dossi artificiali?

O aspettiamo che scappi il morto?”.

