Brutto incidente nel pomeriggio di oggi a Matera.

In Via Lucana, per cause ancora da definire, uno scooter e un’auto si sono scontrati.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera il giovane a bordo della moto poichè, a causa del grave impatto, è balzato dal mezzo facendo un volo di diversi metri.

Traffico rallentato.