Nuovo incidente a Matera nella mattinata odierna.

Per cause ancora da definire in Via La Martella un’auto e una bici si sono scontrate attorno alle ore 13:30.

A terra il ciclista a seguito dell’impatto.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locali per tutti gli accertamenti del caso.a

