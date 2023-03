Inaugurata a Matera la sede provinciale di Fratelli d’Italia! Ecco le parole dell’onorevole Donzelli

Inaugurata a Matera la sede provinciale di Fratelli d’Italia.

Al taglio del nastro oltre ai membri del Direttivo Territoriale di Fratelli d’Italia, sostenitori ed amici di Matera e provincia, presente l’onorevole Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, in visita a Matera, affiancato dal coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto il coordinatore provinciale Augusto Toto, il deputato Aldo Mattia ed il senatore Gianni Rosa.

Dichiara il coordinatore regionale del partito Piergiorgio Quarto:

“Matera è una grande realtà, una città affascinante da molteplici punti di vista, ricca di donne e uomini validi, di giovani intelligenti ed intraprendenti che meritano spazio e spazi.

Noi politici abbiamo l’obbligo di realizzare le aspettative di queste persone, di far sognare i nostri ragazzi e di dare loro tutto il supporto di cui necessitano, con vocazione ed impegno costante.

Siamo stanchi delle promesse senza fondamento, nostro obiettivo è costruire un futuro realmente migliore, lavoriamo con questo intento e siamo disposti realizzarlo, anche se i risultati del nostro lavoro non saranno visibili nell’immediato, perché non sono i contentini ciò di cui abbiamo bisogno o peggio di castelli di sabbia, ma piuttosto di una struttura solida che valorizzi il nostro territorio, di una progettualità radicata e duratura.

Sono felice di aver condiviso con tanta gente ed amici l’inaugurazione della sede provinciale di Matera, l’affluenza riscontrata ci gratifica e sprona ancora di più.

Ringrazio ancora l’On. Giovanni Donzelli per la sua preziosa presenza, per l’affetto e le attenzioni che ci ha dimostrato.

È con orgoglio che entro e presento questa sede, è con orgoglio che rappresento ogni giorno la mia città ed il nostro territorio”.

Presenti all’inaugurazione, oltre ai sindaci e ai numerosi rappresentanti del partito nella provincia gli amministratori comunali di Potenza:

vice sindaco Michele Napoli,

l’Assessore Maddalena Fazeri,

Carmen Galgano capogruppo al consiglio comunale di Potenza,

il presidente del consiglio comunale di Potenza Rocco Bernabei,

l’Assessore ed On. Cosimo Latronico,

Carmine Cicala presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Tommaso Coviello consigliere e presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Regione,

i ragazzi di Gioventù Nazionale, struttura capillare di giovani militanti del territorio materano che con passione hanno sempre saputo attivare una serie di importanti incontri a Matera ed in provincia, grazie ai loro ammirevoli riferimenti Stefano Melodia e Michele Giordano.

Dichiara l’onorevole Giovanni Donzelli:

“Questa a Matera è un’occasione importante ed emblematica della nostra visione della politica.

Noi non crediamo nella politica dai contenuti biodegradabili, siamo convinti che in Italia il nostro popolo stia pagando ancora il prezzo di una politica superficiale e slegata sui territori, di una politica troppo pregna di post sui social e di poche mani strette, di troppe frasi dette in tv e poche suole delle scarpe consumate e pochi cittadini ascoltati.

La nostra forza è data si dalle grandi capacità di Giorgia Meloni, ma anche nella nostra capacità di ascoltare le persone, di confrontarci con i cittadini anche con gli ultimi arrivati e di proporre non cose semplici, ma soluzioni che se anche nell’immediato sembrano richiedere un sacrificio, sono realizzabili e che realmente risolvono i problemi della gente, del popolo italiano.

È importante che questa sede sia stata aperta oggi piena di persone ed è importante che i cittadini di Matera, trovino qui sempre qualcuno pronto ad accoglierli, ad ascoltarli, ad annotarsi le loro difficoltà, pronto a spiegare che cosa facciamo a Roma, che cosa facciamo in Regione e che cosa facciamo in Comune, perché noi crediamo a questo modo di fare politica.

Non serve rincorrere le pacche sulle spalle, serve coerenza, volontà, chiarezza ed impegno.

Stiamo radicando una classe dirigente nei territori che sappia confrontarsi sempre con tutti, che sappia guardare sempre in faccia la gente.

La politica è la cosa più bella che esiste nella società, è dedizione, è il miglior gesto di volontariato e non rinunceremo a farla e a difendere, neanche per un solo giorno, il nostro territorio e la nostra nazione, in Basilicata a partire dalle prossime regionali.

Che ruolo avrà Fratelli d’Italia nelle prossime regionali?

Fratelli d’Italia avrà il ruolo che ci daranno i nostri elettori, che non tradiremo, a cui guarderemo negli occhi e daremo il governo che questa Regione merita fino in fondo, grazie anche al buon rapporto con il governo nazionale.”

L’inaugurazione particolarmente partecipata si è conclusa con un simbolico taglio della torta da parte del l’Onorevole Giovanni Donzelli, del coordinatore regionale Piergiorgio Quarto e del coordinatore provinciale Augusto Toto, tra applausi ed auguri, per questa nuova e significativa tappa, da parte di tutti i numerosissimi presenti.a

