In provincia di Matera nuovi positivi al Coronavirus

Enrico Mascia, Sindaco di Policoro (MT), comunica:

“Sono appena state notificate, a seguito di comunicazione ufficiale dalle autorità sanitarie competenti, due ordinanze di isolamento domiciliare con sorveglianza attiva per due soggetti risultati positivi per Covid-19. Si precisa che in un caso si tratta di un componente dello stesso nucleo familiare.

Pertanto, i casi di positività per Covid-19 accertati a Policoro salgono a 8 di cui 2 domiciliati ma non residenti nel nostro comune.

Si raccomanda, ancora una volta, il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali, l’utilizzo corretto della mascherina e il rispetto rigoroso delle norme anti-contagio vigenti”.

Nuovo positivo anche a Bernalda (MT).

Così il Sindaco, Domenico Raffaele Tataranno:

“È una persona che si è contagiata fuori Regione.

Da dieci giorni è già in isolamento.

Il nuovo caso non è legato a quelli precedentemente illustrati”.

Comunicazione importante anche dalla Sindaca di Pisticci (MT), Viviana Verri:

“Nuovo positivo.

Si tratta di un cittadino residente a Marconia, già posto in isolamento domiciliare.

9 i casi positivi nel Comune”.

