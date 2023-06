In Basilicata le finali nazionali della più importante manifestazione sportiva dedicata a questi giovanissimi atleti!

Basilicata, terra ospitale, ricca di cultura e tradizioni, storia e tante bellezze inestimabili.

Alle distese di sabbia della costa jonica si contrappongono le coste rocciose del tratto tirrenico lucano, divise da paesaggi variegati, fitte foreste e montagne insidiose, che riflettono il carattere dei lucani: gente cordiale e mite, ma dalla tempra forte, gente che ha saputo resistere, oggi più che mai, nutrita dal desiderio di emergere e farsi conoscere.

È questa la cornice che ospiterà le finali nazionali Sport&Go! 2023 del Centro Sportivo Italiano, dal 14 al 18 giugno, la più importante manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi atleti, Under 10 e Under 12.

Diverse strutture alberghiere della costa jonica apriranno le loro porte ai quasi 1500 partecipanti, tra atleti, tecnici e famiglie, per consentire ai ragazzi di vivere una esperienza indimenticabile, in cui non sarà preminente il risultato sportivo, ma sarà il momento associativo, il fulcro della manifestazione.

È l’obiettivo che si è posto l’intero CSI Basilicata, in un lavoro sinergico tra i tre comitati territoriali di Potenza, Matera e Melfi, e il sostegno di tutte le regioni del Sud Italia, che vede al centro del progetto, prima di tutto, l’esigenza di rilanciare il territorio, e dimostrare la capacità di ospitalità e di organizzazione di grandi eventi sportivi, di una piccola regione, come la Basilicata, che in tema di promozione sportiva dedicata a bambini e giovani ha fatto passi da gigante nell’ultimo decennio.

Come ogni anno, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5 e Calcio a 7, Triathlon saranno le discipline in cui gli under 12 e under 10 si confronteranno durante i 5 giorni di permanenza sulla costa jonica lucana.

Gli impianti, tutti compresi tra Bernalda, Nova Siri, Policoro e Tursi, sono stati ritenuti idonei dalla Commissione Tecnica Nazionale che li ha visitati lo scorso novembre, e per i quali è stato concesso l’uso esclusivo e il patrocinio dalle amministrazioni comunali di riferimento.

Ha affermato il presidente CSI Basilicata, Domenico Lavanga.

“La nostra speranza, che diventerà il nostro obiettivo nell’ospitare le finali Sport&Go 2023, è che tutti gli atleti coinvolti torneranno nelle loro rispettive regioni, con la consapevolezza di essersi divertiti, di aver trascorso 5 giorni di associazionismo puro, quello che ogni evento CSI cerca di infondere agli atleti, agli allenatori, ai dirigenti alle famiglie e a tutti i volontari che sono la vera anima dei nostri Comitati.

Siamo certi si tratterà di una manifestazione che renderà omaggio al nostro territorio e alla sua gente, la Basilicata sa come farsi amare da chi decide di visitarla, e il nostro compito non si limita a portare in alto il nome dello sport lucano organizzando un grande evento, ma sta nel lasciare un segnale forte delle nostre capacità”.a

