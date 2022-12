In Basilicata lavori su questa strada: ecco le modifiche alla circolazione

Anas comunica agli automobilisti:

“Lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” avanzano le attività afferenti al ripristino della regimentazione idraulica ed al risanamento corticale delle gallerie ‘Seminiello’ e ‘Cardinale‘, nel territorio comunale di Melfi, in provincia di Potenza.

In tempo per le Festività Natalizie, a partire da venerdì 23 dicembre, sarà riaperta al transito – esclusivamente per i residenti e le attività commerciali presenti – la tratta di SS658 dal km 50,700 (immissione sulla SS658/dir) al km 57,750 (svincolo frazione di ‘Leonessa’), con attivazione del senso unico alternato in corrispondenza della galleria ‘Seminiello‘ (al km 55,300).

Permarrà invece la chiusura della galleria ‘Cardinale’ (al km 50,600) per la quale si rende necessaria l’esecuzione di un intervento più radicale, rispetto al quale sono in esecuzione le attività propedeutiche alla progettazione; la circolazione in corrispondenza del tunnel – sempre limitatamente ai residenti ed alle attività commerciali presenti – potrà utilizzare la rampa dello svincolo con la SS658/dir in direzione di Foggia, con attivazione del doppio senso di circolazione.

Il transito di tutte le altre categorie di veicoli proseguirà lungo i percorsi alternativi già individuati.

La tratta di SS658 oggetto dei lavori è entrata a far parte delle competenze di Anas a fine 2018 (precedentemente ex SP148 ‘Melfi-Ofanto’)”.

