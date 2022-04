In Basilicata al via la protesta dei navigator lucani! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dei sindacati Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTempo, che unitamente alle lavoratrici e i lavoratori, fanno sapere di aver proclamato lo stato di agitazione dei navigator lucani con un presidio davanti alla Prefettura di Potenza per domani 13 Aprile a partire dalle ore 11:00 in concomitanza con l’iniziativa nazionale a Roma.

Ecco cosa sta succedendo:

“I sindacati sono fortemente preoccupati del futuro occupazionale dei circa 30 navigator a oggi presenti in Basilicata in forza presso ANPAL servizi e in scadenza contrattuale il prossimo 30 Aprile (in Italia sono circa 1.900).

I navigator stanno operando presso i Centri per l’impiego delle province di Potenza e Matera, senza personale, con non poche difficoltà per supportare i beneficiari del Reddito di cittadinanza e in raccordo con le imprese per l’attività di rilevazione di opportunità occupazionali.

Pur consapevoli del carattere nazionale della vertenza, è necessario aprire un confronto per attivare delle azioni che preservino le esperienze lavorative e le professionalità maturate, in un percorso occupazionale che vada oltre il Reddito di cittadinanza per contribuire a rafforzare l’intero sistema delle politiche attive del lavoro.

Il rischio è che, in un momento già di forte crisi occupazionale, potrebbero essere tagliate fuori figure professionali lucane assunte con una “selezione pubblica” e che potrebbero invece dare un supporto qualificato nell’ambito delle specifiche funzioni, anche in vista del rafforzamento della pubblica amministrazione e delle nuove prospettive che si aprirebbero con i fondi europei legati al Pnrr.

La protesta è volta a sollecitare l’avvio del tavolo di confronto nazionale annunciato dal ministro del Lavoro lo scorso 29 Marzo e non ancora programmato”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)