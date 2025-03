Il Rotaract Club di Matera festeggia 40 anni. Auguri!

Una serata densa di emozioni ha celebrato il 40° anniversario del Rotaract Club di Matera, un traguardo importante che testimonia quattro decenni di dedizione al volontariato, alla crescita giovanile e al servizio alla comunità.

L’evento si è svolto nella prestigiosa cornice di Palazzo Bernardini, in concomitanza con il Rotaract Day, riunendo soci, amici e autorità rotariane per rendere omaggio al valore dell’impegno giovanile.

Fondato nel 1985, il Rotaract Club di Matera si è affermato come punto di riferimento nel volontariato e nel networking giovanile, promuovendo iniziative culturali, progetti di service e percorsi formativi che hanno lasciato un segno concreto sul territorio.

A spegnere le candeline è stata la Presidente del Rotaract Club di Matera, Maira Magno, affiancata dai soci, dal Rappresentante Distrettuale Mario Bianco e dai rappresentanti del Rotary Club Matera, che da sempre sostiene con dedizione il percorso del club giovanile.

Un contributo fondamentale all’organizzazione della serata è stato dato dal Rappresentante Distrettuale Mario Bianco e dall’intera squadra del Distretto 2120 Puglia-Basilicata, il cui impegno ha reso possibile, per la prima volta a Matera, un evento di portata nazionale nelle giornate del 14 e 15 Marzo.

Il Rotaract Club ricorda:

“Tra momenti di condivisione, riconoscimenti e testimonianze, il 40° anniversario del Rotaract Club di Matera non è stato solo occasione per ripercorrere la storia del club, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con entusiasmo e determinazione, continuando a promuovere i valori rotariani attraverso nuovi progetti e iniziative”.

Ecco una foto dei festeggiamenti.