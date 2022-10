Il materano protagonista in TV: “È sempre bello ricevere apprezzamenti sul nostro paese”! Ecco i dettagli

Telecamere puntate ancora sul materano.

Nei giorni scorsi, infatti, Irsina è stata protagonista su Tv2000 e Radio Vaticana.

Come fa sapere il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Tv2000, con la trasmissione Borghi d’Italia, è tra le emittenti televisive più seguite (oltre 1.000.000 di telespettatori).

Nei giorni scorsi si sono tenute le riprese del nostro meraviglioso centro storico e dei nostri prodotti enogastronomici (per i quali ringraziamo i ristoratori ed i produttori che hanno come sempre collaborato).

La promozione della nostra Irsina non si ferma mai e non vi nascondo che è sempre bello ricevere apprezzamenti sul nostro paese, possibili grazie alla passione e competenza di persone come Maria, Maddalena, Tonino.

Comunicheremo a breve le date della messa in onda della puntata con il servizio su Irsina”.

Ecco le foto.

