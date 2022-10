Basilicata, Giuseppe va a cercare castagne e si perde: intervenuti volontari, Carabinieri, Forestali e Vigili del fuoco

Attimi di apprensione per alcuni cittadini del Vulture.

Ecco quanto fa sapere un lettore alla Redazione:

“Verso le ore 19 di ieri, domenica 16 Ottobre 2022, il Comandante nazionale area Sud Italia, del Corpo Forestale volontario ESAF Enzo Ottaviani viene contatto telefonicamente da una signora che gli comunica che un suo conoscente di nome Giuseppe (residente a Foggiano) non riesce a trovare la strada per raggiungere la sua autovettura parcheggiata lungo la strada che porta ai laghi di Monticchio (Pz).

Il signor Giuseppe si è addentrato nei boschi per raccogliere delle castagne ed ha perso l’orientamento.

Si è subito allertato il 112.

Dopo aver perlustrato la zona, addentrandosi nel bosco, a circa 2 km dal punto dove era parcheggiata l’auto, intorno alle ore 22, si è ritrovato il signor Giuseppe che è stato visitato dal 118 giunto sul posto e ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

La buona riuscita del ritrovamento la si deve ai Carabinieri, al pronto intervento del Corpo Forestale volontario ESAF (già presenze nell’area Parco del Vulture), unitamente ad altri volontari locali appartenenti alla A.I.S.A, alla presenza dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con mezzi idonei per illuminare la zona.

Si ricorda di prestare sempre attenzione, di non avventurarsi da soli nei boschi, avvertire sempre qualcuno su dove si intende andare, ed evitare di farlo nel tardo pomeriggio per non essere sorpresi dall’imbrunire“.

