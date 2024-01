Il giovanissimo calciatore materano Roberto Persia convocato dalla rappresentativa Nazionale del Sud Italia! Complimenti

Convocazioni nella rappresentativa Nazionale Lnd Under 16.

È lieta di annunciare FC Matera:

“Chiamata in Rappresentativa per il nostro Roberto Persia.

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, Roberto Chiti (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia ha convocato, tra gli altri calciatori, il nostro classe 2007 Roberto Persia per il giorno Mercoledì 24 Gennaio 2024 a Catanzaro, presso il Centro Tecnico Federale del CR Calabria sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell’Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

Un altro piccolo grande passo nel percorso di crescita di un nostro tesserato, nonché materano doc”.