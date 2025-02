Il Dott. Vincenzo Pierro, fiore all’occhiello della sanità materana, eletto consigliere della Società Italiana di Psichiatria SIP Puglia e Basilicata. Complimenti

Si sono tenute lo scorso 31 Gennaio presso l’Aula Multimediale della Provincia di Lecce, situata nel Museo Castromediano, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Società Italiana di Psichiatria SIP Puglia e Basilicata per il triennio 2025-2028 in occasione del Congresso dal titolo: “La Salute Mentale oggi: Nuovi Bisogni- Nuovi Modelli” che ha riunito i principali esperti nazionali ed internazionali per affrontare le sfide e le opportunità legate alla Salute Mentale con un focus sulla realtà della Puglia e della Basilicata.

Il Consiglio Direttivo sarà guidato dal Dott. Salvatore Calò Presidente per la componente territoriale e dal Prof. Antonio Rampino come Presidente per la componente universitaria.

Eletto in qualità di consigliere il Dott. Vincenzo Pierro, stimato professionista è Direttore ff dell’Unità Operativa Complessa Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura SPDC dell’Azienda Sanitaria Matera- ASM – Policoro.

Lo psichiatra è dal 2022, dall’età di soli 38 anni, alla guida di una equipe di dirigenti psichiatri, fiore all’occhiello del Dipartimento di Salute Mentale dell’azienda sanitaria materana configurandosi tra i direttori più giovani d’Italia.

La presenza dello psichiatra materano nel direttivo SIP Puglia e Basilicata rappresenta un grande orgoglio essendo il primo rappresentante lucano eletto dopo diversi anni nella Società Scientifica più prestigiosa nell’ambito della Salute Mentale.