Il Comandante del materano Galati è stato premiato a Roma per il suo importante lavoro! Complimenti

Sabato, 5 giugno 2021, a Roma, in occasione della celebrazione del 207° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Gianluca Galati, Comandante della Stazione Carabinieri di Tricarico (MT), è stato tra i sei Comandanti di Stazione ad essere insigniti del premio annuale.

L’importantissimo riconoscimento è stato consegnato dal Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, a sottolineare il ruolo nevralgico che queste realtà, capillarmente diffuse in tutta Italia, svolgono in favore dei cittadini.

Il Luogotenente Gianluca Galati si è particolarmente distinto nel difficile periodo caratterizzato dall’epidemia da Covid-19, tutt’ora in atto, per essere stato vicino alle esigenze della locale popolazione, offrendo la sua massima disponibilità nei confronti di chiunque ne avesse bisogno.

Ha svolto con professionalità e dedizione tutti i servizi connessi con l’emergenza sanitaria in atto finalizzati al controllo del rispetto delle misure di profilassi e di assistenza ai cittadini, in particolare dal 27 marzo al 26 aprile 2020, periodo in cui il comune di Tricarico è stato dichiarato “zona rossa”.a

