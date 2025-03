Il Cna di Matera festeggia i suoi 50 anni: per l’occasione un ciclo di eventi fino a Dicembre! Ecco il primo appuntamento

CNA Matera si appresta a celebrare il suo 50° anniversario dalla nascita sancita nel corso dell’anno 1975 con un ciclo di eventi che si terranno a partire da fine mese e per i mesi a venire sino al 31 dicembre 2025.

Il primo degli eventi in calendario dal titolo “L’artigianato del domani: radici salde creano un futuro più solido, la storia insegna” è fissato per il 23 Marzo 2025 alle ore 11:30 nella Sala Garden ‘La Cupola’.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione sull’evoluzione dell’artigianato e del tessuto imprenditoriale locale, evidenziando il legame tra tradizione e innovazione.

A moderare l’evento sarà la giornalista Antonella Ciervo.

I saluti istituzionali saranno affidati a:

Ing. Matteo Buono, Presidente CNA Matera,

Dr. Nicola Massimo Morea, Consigliere regionale e Presidente della 4ª Commissione consiliare Politica Sociale.

Seguiranno gli interventi di personalità di rilievo del mondo CNA:

Angelo Buono-Presidente CNA Pensionati,

Cataldo Di Simine-Ex Presidente CNA Matera,

Emanuele Perrucci-Imprenditore CNA e consulente innovazione digitale,

Paola Buttiglione-Imprenditrice CNA,

Maria Chita-Vicepresidente CNA,

Leo Montemurro-Presidente Regionale CNA,

Eus Rubino-Consulente di progetto Air Fare.

Dopo un momento di dibattito, le conclusioni saranno affidate a Roberto Luongo, Direttore CNA Matera.

Durante l’evento, verranno inoltre conferiti riconoscimenti ad alcuni artigiani e piccoli imprenditori nonché ai componenti della direzione di CNA Matera, in segno di riconoscimento per il loro impegno e contributo alla crescita del settore e dell’associazione nel corso degli anni.

CNA Matera spiega:

“L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere delle prospettive future dell’artigianato e della piccola impresa locale nell’epoca della innovazione spinta, mettendo in evidenza come solo solide radici possano garantire un futuro più solido e certo considerato che per pianificare e programmare meglio il futuro non solo bisogna avere presente la contemporaneità dei giorni nostri ma anche avere ben chiaro da dove veniamo e cosa abbiamo costruito per il bene della categoria e della società più in generale in questi 50 anni (1975-2025) .

Ed è proprio questo il senso vero dell’iniziativa”.

Ecco la locandina del primo appuntamento.