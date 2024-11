Il bellissimo presepe vivente di Matera diventa accessibile a tutti!

E’ ufficiale: la quattordicesima edizione del “Presepe vivente nei Sassi di Matera” dal titolo “Luce sul Futuro” sarà per la prima volta accessibile a tutti.

Ad annunciarlo la “Sud Promotion Srl”, titolare dell’evento.

L’importante novità sarà illustrata nei dettagli nel corso di una conferenza stampa in programma Mercoledì 13 Novembre alle ore 10:30 presso i locali del M.I.T. in via San Biagio 15 a Matera.

Sud Promotion spiega:

“Sarà l’occasione per presentare anche tutte le altre novità di questa edizione con particolare riferimento al tema dell’accoglienza, dell’inclusività e della sostenibilità”.